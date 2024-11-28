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Гражданская жена Макгрегора: это мой муж подвергался насилию в лифте

Гражданская жена Макгрегора: это мой муж подвергался насилию в лифте
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Ди Девлин, гражданская жена экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, выразила сомнения относительно обвинений в изнасиловании, выдвинутых против ирландца Никитой Ни Лаймхин. Девлин заявила, что у неё есть видеозапись из лифта, которую она готова обнародовать для прояснения ситуации.

«Я с нетерпением жду того дня, когда весь мир увидит видеозапись, на которой вы были запечатлены в ту ночь, и то, как вы себя вели. Это настоящее доказательство, видеозапись, о которой никто не знал. По-моему, это мой муж подвергся сексуальному насилию в лифте», — написала Ди Девлин на своей странице в соцсетях.

Отметим, что в суде Макгрегор не отрицал половой контакт, однако настаивал, что всё было по обоюдному согласию. В ходе судебных разбирательств он также признался, что в тот день употреблял наркотические вещества.

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