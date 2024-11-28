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Объявлен соперник Каллума Смита на бой 30 ноября

Объявлен соперник Каллума Смита на бой 30 ноября
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Бывший чемпион мира во втором среднем весе, а также экс-претендент на титул в полутяжёлом весе британец Каллум Смит (29-2, 21 КО) узнал имя соперника, с которым сразится 30 ноября в Бирмингеме (Англия). Против титулованного британца в ринг выйдет колумбиец, проживающий в Испании, Карлос Гальван (20-14-2, 19 КО).

По словам промоутера Смита Эдди Хирна после этого боя Каллум может вернуться на ринг 22 февраля в Саудовской Аравии, где возможен его бой против другого известного британца Джошуа Буатси.

«Мы не говорили с Джошуа Буатси об этом бое, но мы выдвинули свою кандидатуру на любой из таких боёв для Каллума Смита. В эту субботу мы просто должны вырваться вперёд; одержать победу после поражения от Бетербиева и просто пойти на это в первом квартале следующего года.

Он хочет завоевать титул чемпиона мира в полутяжёлом весе и просто хочет участвовать в больших боях», — приводит слова Хирна BoxingScene.

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