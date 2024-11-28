Эдди Хирн: реванш между Биволом и Бетербиевым пока не готов

Британский промоутер Эдди Хирн рассказал, что реванш между абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе Артуром Бетербиевым и экс-чемпионом мира в этом дивизионе Дмитрием Биволом не подтверждён.

«Пока нет ничего подписанного и утверждённого по этому реваншу. Да, мы все знаем, что его величество призвал провести реванш обе стороны сразу после их первого поединка, и действительно велись переговоры. Но пока ничего официально не подтверждено. Как только все вопросы будут улажены, я думаю, он сам об этом объявит официально», — сказал Хирн в интервью YouTube-каналу Pro Boxing Fans.

Напомним, первый бой между этими боксёрами состоялся 12 октября 2024 года в Саудовской Аравии, где победу большинством судейских голосов одержал Бетербиев.