Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Эдди Хирн: реванш между Биволом и Бетербиевым пока не готов

Эдди Хирн: реванш между Биволом и Бетербиевым пока не готов
Комментарии

Британский промоутер Эдди Хирн рассказал, что реванш между абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе Артуром Бетербиевым и экс-чемпионом мира в этом дивизионе Дмитрием Биволом не подтверждён.

«Пока нет ничего подписанного и утверждённого по этому реваншу. Да, мы все знаем, что его величество призвал провести реванш обе стороны сразу после их первого поединка, и действительно велись переговоры. Но пока ничего официально не подтверждено. Как только все вопросы будут улажены, я думаю, он сам об этом объявит официально», — сказал Хирн в интервью YouTube-каналу Pro Boxing Fans.

Напомним, первый бой между этими боксёрами состоялся 12 октября 2024 года в Саудовской Аравии, где победу большинством судейских голосов одержал Бетербиев.

Материалы по теме
Фото
Артур Бетербиев обратился к своим фанатам насчёт возможного реванша с Дмитрием Биволом
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android