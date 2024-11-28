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Дерек Чисора назвал соперника, с которым хочет провести последний бой в карьере

Дерек Чисора назвал соперника, с которым хочет провести последний бой в карьере
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Неоднократный экс-претендент на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе британец Дерек Чисора, которому 8 февраля в Манчестере предстоит провести бой против шведа Отто Валлина, назвал боксёра, с которым хотел бы провести свой заключительный (50-й) бой в карьере.

«Очень хочется завершить трилогию с Диллианом Уайтом. И хотелось бы, чтоб это случилось в Африке. Хочу, чтобы наш с ним бой увидели наши люди — африканцы. Думаю, что выступление перед своими помогло бы нашим африканским талантам почувствовать и увидеть своими глазами, на что способны африканские воины. Мне бы хотелось провести такой бой там, а не где-то в Европы или Саудовской Аравии», — приводит слова Чисоры TalkSport.

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