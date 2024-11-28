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Хабиб Нурмагомедов призвал наказать Конора Макгрегора

Хабиб Нурмагомедов поддержал жертв насилия со стороны Конора Макгрегора
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе, непобеждённый россиянин Хабиб Нурмагомедов поддержал идею сбора средств для судебных разбирательств со скандально известным экс-чемпионом UFC в двух весах ирландцем Конором Макгрегором.

«Молодцы, ребята, я вас полностью поддерживаю, этот парень заслуживает наказания», — написал Нурмагомедов на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, Макгрегор был признан виновным по делу о сексуальном насилии, и теперь должен выплатить потерпевшей компенсацию в размере около € 250 тыс. Обвинение поступило ещё 9 декабря 2018 года. Макгрегор подтвердил половую связь с потерпевшей, но заявил, что всё происходило по обоюдному согласию.

Сразу после того, как Высокий суд Ирландии признал Макгрегора виновным, был создан сайт для сбора средств.

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