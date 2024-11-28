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Даниэль Кормье прокомментировал преступление Конора Макгрегора

Даниэль Кормье прокомментировал преступление Конора Макгрегора
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне аналитик Даниэль Кормье дал комментарий по поводу признания скандально известного экс-чемпиона UFC в двух весах Конора Макгрегора виновным в изнасиловании.

«А кто действительно не стал держать язык за зубами и публично выступил, так это Ислам Махачев, который написал следующее: «Это было вопросом времени, когда этот грязный ублюдок будет разоблачён. Алкоголик, наркоман да ещё и насильник. Ещё больше фактов о нём всплывёт, поверьте мне!»

Такое непривычно слышать от Ислама. Я знаком со многими ребятами из Дагестана, и они действительно любят трэш-ток и любят подурачиться, но Ислам не такой. Возможно, это из-за давней вражды дагестанцев с Конором Макгрегором», — сказал Кормье на своём YouTube-канале.

Напомним, несколько дней назад Макгрегор был признан виновным и теперь обязан выплатить $ 250 тыс. потерпевшей, которая была изнасилована Макгрегором в декабре 2018 года.

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