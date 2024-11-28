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«Умар, иди работай! Ты не мой уровень». Мераб Двалишвили обратился к Нурмагомедову

«Умар, иди работай! Ты не мой уровень». Мераб Двалишвили обратился к Нурмагомедову
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Чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили обратился к непобеждённому российскому бойцу Умару Нурмагомедову в опубликованном видео на своей странице в социальных сетях, где он в образе «профессора» разбирал обстановку дел в своей весовой категории.

«Итак, у нас есть Мераб. Уау! Красавчик! Действующий чемпион, который побил 11 оппонентов, в том числе четырёх рейтинговых экс-чемпионов UFC — Альдо, Яна, Сехудо и О'Мэлли.

Тут появляется двоюродный брат Хабиба [Умар Нурмагомедов], и кого он побил? Кого? Никого! Никого! Никого! Но ему делают подарок в виде Сэндхагена.

А когда UFC предложили Умару статус запасного на мой бой с О'Мэлли, он отказался. Вот к чему я веду. Этот парень хочет, чтобы ему подали титульник прямо в постель, словно это завтрак.

Главный урок во всё этом такой. Умар, иди работай! Ты не мой уровень. Заработай свой титульный шанс точно так же, как это сделали все мы — бойцы, фамилии которых не гарантируют им всякие подарки», — сказал Двалишвили на видео, опубликованном на своей странице в социальных сетях.

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