Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Сможет ли Конор Макгрегор вернуться в спорт?

Сможет ли Конор Макгрегор вернуться в спорт?
Комментарии

22 ноября бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор был признан виновным в Высоком суде Дублина по гражданскому делу о сексуальном насилии, которое произошло в декабре 2018 года. Теперь ирландец обязан выплатить около € 250 тыс. в качестве компенсации за моральный ущерб потерпевшей. Очевидно, что эти суммы вряд ли могут нанести ущерб финансовому состоянию успешного бизнесмена в лице Макгрегора, но с каждым днём из-за этих скандалов ситуация вокруг него ухудшается всё больше.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает вам ответить на вопрос: сможет ли Конор Макгрегор в конечном итоге вернуться в большой спорт?

Материалы по теме
Культура отмены. Конора исключают отовсюду, а коллеги — презирают
Культура отмены. Конора исключают отовсюду, а коллеги — презирают
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android