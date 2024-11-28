Сможет ли Конор Макгрегор вернуться в спорт?

22 ноября бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор был признан виновным в Высоком суде Дублина по гражданскому делу о сексуальном насилии, которое произошло в декабре 2018 года. Теперь ирландец обязан выплатить около € 250 тыс. в качестве компенсации за моральный ущерб потерпевшей. Очевидно, что эти суммы вряд ли могут нанести ущерб финансовому состоянию успешного бизнесмена в лице Макгрегора, но с каждым днём из-за этих скандалов ситуация вокруг него ухудшается всё больше.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает вам ответить на вопрос: сможет ли Конор Макгрегор в конечном итоге вернуться в большой спорт?