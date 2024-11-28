Умар Нурмагомедов отреагировал на провокационное обращение Мераба Двалишвили

Не знающий поражений российский боец легчайшего дивизиона UFC Умар Нурмагомедов отреагировал на провокационное обращение в свой адрес со стороны действующего чемпиона UFC в легчайшем весе Мераба Двалишвили цитатой своего товарища, чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева.

«Что означает этот титул? Это значит, что ты лучший в мире, а если ты лучший в мире, неважно, кто стоит перед тобой. Что мне сказать? Нет? Никогда. Давайте сделаем это», — процитировал Умар Нурмагомедова слова Ислама Махачева на своей странице в социальных сетях под фото с Мерабом Двалишвили.

Напомним, Нурмагомедов свой последний бой проводил в августе 2024 года, где победил единогласным решением судей американца Кори Сэндхагена.