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Российские бойцы успешно прошли взвешивание перед финалами Гран-при лиги PFL

Российские бойцы успешно прошли взвешивание перед финалами Гран-при лиги PFL
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Сегодня, 28 ноября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялась официальная процедура взвешивания участников завтрашнего турнира по смешанным единоборствам PFL World Championship 2024, где выступит целый ряд российских бойцов в рамках финала Гран-при в различных весовых категориях.

Все российские бойцы успешно прошли взвешивание:

Финал Гран-при в тяжёлом весе:
Денис Гольцов (111,49 кг) — Олег Попов (113,17 кг)

Финал Гран-при в лёгком весе:
Гаджи Рабаданов (70,31 кг) — Брент Примус (69,99 кг)

Финал Гран-при в полусреднем весе:
Магомед Умалатов (76,57 кг) — Шамиль Мусаев (77,02 кг)

Финал Гран-при в полутяжёлом весе:
Импа Касанганай (92,8 кг) — Довлетджан Ягшимурадов (92,58 кг)

Финал Гран-при в полулёгком весе:
Брендан Лоунейн (65,68 кг) Тимур Хизриев (65,63 кг)

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