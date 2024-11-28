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Али Абдель-Азиз призвал Пола Хьюза не связываться с Макгрегором

Али Абдель-Азиз призвал Пола Хьюза не связываться с Макгрегором
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Известный менеджер бойцов ММА Али Абдель-Азиз, который также занимается делами действующего чемпиона Bellator в лёгком весе россиянина Усмана Нурмагомедова, призвал его следующего соперника в лице ирландца Пола Хьюза не связываться со своим скандально известным соотечественником, экс-чемпионом UFC в двух весах Конором Макгрегором.

«Надеюсь, Пол Хьюз не притащит за собой Конора в Дубай. Это будет выглядеть плохо, и, вероятно, его и всю команду депортируют», — написал Абдель-Азиз на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Усман проведёт бой против Хьюза 25 января 2025 года в Дубае на очередном турнире Bellator Champions Series Dubai.

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