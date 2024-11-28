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Бывший чемпион мира в двух весах планирует возвращение на ринг в 2025 году

Бывший чемпион мира в двух весах планирует возвращение на ринг в 2025 году
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Бывший чемпион мира в среднем весе, 45-летний немецкий ветеран ринга Феликс Штурм планирует вернуться на ринг в 2025 году. 15 февраля в Ной-Ульме на юге Германии экс-чемпион мира в двух весах возглавит боксёрский вечер против пока ещё не определённого соперника, но, по словам самого Штурма, это будет немецкий боксёр.

Штурм дважды выходил на ринг в 2023 году и выиграл оба боя (оба раза против немца Шюкрю Алтая). Всего же с момента возвращения на ринг в 2020 году после пятилетнего простоя Штурм провёл пять поединков, одержав в них четыре победы при одном поражении.

Штурм стал профессионалом в 2001 году и на протяжении многих лет был одной из крупнейших звёзд «старого» состава известной немецкой промоутерской компании Universum Box Promotion.

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