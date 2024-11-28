«Я победил бы в 9 боях из 10». Майкл Чендлер — о поражении от Чарльза Оливейры

Американский боец лёгкого дивизиона UFC Майкл Чендлер прокомментировал своё поражение в реванше с экс-чемпионом в этом весе Чарльзом Оливейрой.

«Я недоволен своим выступлением, поставил бы себе 2 балла из 10. Словами описать не могу разницу между тем, насколько ужасным было это выступление, как всё складывалось после первого раунда и моим собственным видением того, на что я способен.

Считаю, что побью Оливейру 9 раз из 10. Конечно, я уже проиграл ему дважды – два из двух, поэтому понимаю, что люди после этих моих слов будут закатывать глаза», — приводит слова Чендлера MMA Junkie.

Напомним, Чендлер проводил уже два боя против Оливейры и в обоих терпел поражения. В мае 2021 года он проиграл техническим нокаутом во втором раунде, а в ноябре 2024-го проиграл единогласным решением судей.