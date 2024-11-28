Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Я победил бы в 9 боях из 10». Майкл Чендлер — о поражении от Чарльза Оливейры

«Я победил бы в 9 боях из 10». Майкл Чендлер — о поражении от Чарльза Оливейры
Аудио-версия:
Комментарии

Американский боец лёгкого дивизиона UFC Майкл Чендлер прокомментировал своё поражение в реванше с экс-чемпионом в этом весе Чарльзом Оливейрой.

«Я недоволен своим выступлением, поставил бы себе 2 балла из 10. Словами описать не могу разницу между тем, насколько ужасным было это выступление, как всё складывалось после первого раунда и моим собственным видением того, на что я способен.

Считаю, что побью Оливейру 9 раз из 10. Конечно, я уже проиграл ему дважды – два из двух, поэтому понимаю, что люди после этих моих слов будут закатывать глаза», — приводит слова Чендлера MMA Junkie.

Напомним, Чендлер проводил уже два боя против Оливейры и в обоих терпел поражения. В мае 2021 года он проиграл техническим нокаутом во втором раунде, а в ноябре 2024-го проиграл единогласным решением судей.

Материалы по теме
Майкл Чендлер: мне было бы интересно подраться с Максом Холлоуэем за пояс BMF
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android