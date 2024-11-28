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Бывший спарринг-партнёр Усика и Фьюри дал прогноз на их реванш

Бывший спарринг-партнёр Усика и Фьюри дал прогноз на их реванш
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Не знающий поражений британский супертяжеловес Фабио Уордли, который имеет опыт проведения спаррингов с действующим чемпионом мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе украинцем Александром Усиком и экс-чемпионом мира в этом весе британцем Тайсоном Фьюри, дал прогноз на их предстоящий реванш.

«Я думаю что реванш будет ровно таким же как их первый бой. Усик выйдет на этот бой с чётким настроем, как он это делает в любом другом своём поединке и сделает свою работу без всяких лишних движений.

Но с другой стороны, никто не знает как именно сработало поражение для Фьюри. Возможно ему надо было проиграть, чтобы выложиться на все 100% в реванше, и возможно мы увидим Тайсона совсем другим. Но если бы мне пришлось ставить деньги, я бы их поставил на Усика, потому что скорее всего сценарий боя повторится», — сказал Уордли на YouTube-канале Boxing Social.

Напомним, что реванш между Усиком и Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии, а их первый бой состоялся в мае 2024 года, где победу раздельным решением судей одержал Усик.

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