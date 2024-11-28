Экс-чемпион мира, победивший Джуду, вернётся в ринг ради одного боя и завершит карьеру

Бывший чемпион мира в полусреднем весе 47-летний африканец Джошуа Клотти вернётся в ринг в марте 2025 года ради того, чтобы официально объявить о завершении карьеры после поединка с 31-летним британским полусредневесом Принцем Пателем.

Напомним, Клотти свой последний бой проводил в 2019 году на родине в Гане, где победил техническим нокаутом в девятом раунде своего соотечественника Азизи Мпонду.

Всего на счету Клотти 46 проведённых поединков, и в 41 из них он одержал победы (24 досрочно) при пяти поражениях. За свою богатую профессиональную карьеру он встречался на ринге с такими легендами, как Мэнни Пакьяо, Мигель Котто и Заб Джуда, причём над Джудой одерживал победу.