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Павел Сосулин получил нового соперника на титульный бой 4 декабря в Санкт-Петербурге

Павел Сосулин получил нового соперника на титульный бой 4 декабря в Санкт-Петербурге
РИА Новости
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Непобеждённый российский средневес Павел Сосулин получил нового соперника на бой 4 декабря в Санкт-Петербурге, где он возглавит боксёрский вечер от промоутерской компании Iro&Gloves Promotions в поединке за титул WBA Asia в среднем весе.

Первоначально соперником Сосулина должен был стать боксёр из Уганды Джон Серунджоги, но из-за проблем с документами он был вынужден отказаться от участия в поединке, и вместо него теперь выступит танзаниец Абдул Убайя.

Напомним, Сосулин свой предыдущий официальный бой проводил в октябре 2023 года, где одержал досрочную победу над узбекским боксёром Бахромжоном Фозиловым.

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