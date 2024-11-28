Павел Сосулин получил нового соперника на титульный бой 4 декабря в Санкт-Петербурге

Непобеждённый российский средневес Павел Сосулин получил нового соперника на бой 4 декабря в Санкт-Петербурге, где он возглавит боксёрский вечер от промоутерской компании Iro&Gloves Promotions в поединке за титул WBA Asia в среднем весе.

Первоначально соперником Сосулина должен был стать боксёр из Уганды Джон Серунджоги, но из-за проблем с документами он был вынужден отказаться от участия в поединке, и вместо него теперь выступит танзаниец Абдул Убайя.

Напомним, Сосулин свой предыдущий официальный бой проводил в октябре 2023 года, где одержал досрочную победу над узбекским боксёром Бахромжоном Фозиловым.