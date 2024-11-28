Владимир Кличко вёл переговоры о поединке за титул IBF c Дюбуа — Daily Mail

Бывший чемпион мира по боксу по версиям WBO, IBF, IBO и The Ring в тяжёлом весе украинец Владимир Кличко вёл переговоры насчёт проведения боя с действующим обладателем титула IBF в тяжёлом весе британцем Даниэлем Дюбуа. Об этом сообщает авторитетное издание Daily Mail.

Владимир планировал провести поединок с Даниэлем 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Однако переговоры прекратились на этой неделе. Промоутеры посчитали, что не могут допустить повторения боя между Майком Тайсоном и Джейком Полом, который был раскритикован частью фанатов из-за отсутствия конкурентности и зрелищности.

Последний поединок Кличко провёл в апреле 2017 года. Тогда он уступил техническим нокаутом в 11-м раунде британцу Энтони Джошуа, после чего объявил о завершении карьеры.