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Мартиросян: пусть Чавес сразится с Альваресом, я подерусь с Котто

Мартиросян: пусть Чавес сразится с Альваресом, я подерусь с Котто
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Непобедимый боксёр младшего среднего веса Ванес Мартиросян, прочитав словесную перепалку между Хулио Сезаром Чавесом-младшим и Саулом Альваресом, выступил с предложением.

«Я прочитал, что Чавес и Альварес хотят подраться друг с другом. Так пусть они проведут бой, а я сражусь с Мигелем Котто. Потом на ринге встретятся два победителя. Уверен, все поединки будут достойными, фанатам это понравится», — цитирует Мартиросяна BoxingScene.

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