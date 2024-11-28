Магомед Анкалаев: Алекс, ты был великим чемпионом. Но твоё время прошло

Первый номер рейтинга бойцов UFC в полутяжёлом весе россиянин Магомед Анкалаев обратился к действующему обладателю титула UFC в категории до 93 кг бразильцу Алексу Перейре.

«Алекс, наслаждайся жизнью, пока можешь. Ты был великим чемпионом, но твоё время прошло. Скоро увидимся», — написал на своей странице в социальных сетях Анкалаев.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 308, Анкалаев победил единогласным решением четвёртого номера дивизиона австрийско-сербского бойца Александара Ракича. Перейра, в свою очередь, на UFC 307 победил техническим нокаутом в четвёртом раунде американца Халила Раунтри.