«Союз двух неоспоримых». Александр Усик встретился с Ленноксом Льюисом

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе британец Леннокс Льюис встретился с действующим обладателем чемпионских титулов WBO, WBC, WBA Super, The Ring и IBO по боксу в тяжёлом весе украинцем Александром Усиком.

«Союз двух неоспоримых. Огромное уважение, преодолевающее разницу поколений тяжеловесов», — подписал Усик фотографию, опубликовав её на своей странице в социальных сетях.

Фото: Страница Усика в социальных сетях

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), украинский атлет разделил ринг с на тот момент непобеждённым британским боксёром Тайсоном Фьюри. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Усика раздельным решением судей.