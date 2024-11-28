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«Союз двух неоспоримых». Александр Усик встретился с Ленноксом Льюисом

«Союз двух неоспоримых». Александр Усик встретился с Ленноксом Льюисом
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе британец Леннокс Льюис встретился с действующим обладателем чемпионских титулов WBO, WBC, WBA Super, The Ring и IBO по боксу в тяжёлом весе украинцем Александром Усиком.

«Союз двух неоспоримых. Огромное уважение, преодолевающее разницу поколений тяжеловесов», — подписал Усик фотографию, опубликовав её на своей странице в социальных сетях.

Фото: Страница Усика в социальных сетях

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), украинский атлет разделил ринг с на тот момент непобеждённым британским боксёром Тайсоном Фьюри. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Усика раздельным решением судей.

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