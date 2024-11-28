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Райан Гарсия: нокаутирую Джейка Пола за четыре раунда. Мастерство решает всё!

Райан Гарсия: нокаутирую Джейка Пола за четыре раунда. Мастерство решает всё!
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Известный американский боксёр мексиканского происхождения Райан Гарсия считает, что способен нокаутировать блогера Джейка Пола за четыре или пять раундов.

«Я здесь, чтобы положить конец боксёрской карьере Джейка Пола. Если бы я дрался с ним, то, вероятно, наш бой прошёл бы в категории до 84 кг. Все всерьёз считают, что я слишком мал. Но мастерство решает всё! Если Джейк будет драться так же, как с Майком, действительно верю, что нокаутирую его за четыре-пять раундов», — приводит слова Гарсии портал Give me Sport.

Напомним, в последнем поединке Джейк Пол победил единогласным решением судей бывшего абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе Майка Тайсона.

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