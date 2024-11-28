Лига NFL готова устроить бой скандальному бойцу поп-ММА Шовхалу Чурчаеву

Промоушен National Fighting League (NFL) готов организовать поединок скандально известному бойцу поп-ММА Шовхалу Чурчаеву. Об этом сообщил сам президент лиги Гилани Калиматов.

«Турнир NFL 2 станет уникальным не только благодаря коллаборации ММА и борьбы. Свои поединки в традиционных ММА проведут Никархо и Раха Андийский. Мы также следим за этим рынком и понимаем, что сейчас многие ребята из среды поп-ММА захотят проверить себя в классических бойцовских лигах.

Мы готовы дать им такую возможность. Мы ничуть не забываем и про Шовхала Чурчаева и готовы также обсудить с ним возможность потенциального боя. Думаю, что Шовхал ещё не всё сказал в ММА», — приводит слова Калиматова пресс-служба лиги.

Ближайший турнир лиги NFL пройдёт 21 декабря в Ингушетии.