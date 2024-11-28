Бо Никал: моей целью всегда был титул UFC. Хочу продолжать доминировать

Непобеждённый американский боец UFC, выступающий в среднем весе, Бо Никал рассказал о своей цели, а также поделился мнением о своём выступлении в бою с шотландцем Полом Крэйгом. Американец победил единогласным решением судей.

«Моей целью всегда был титул UFC и первый номер в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий. Поэтому, когда я вызываю таких парней, как Хамзат Чимаев, то делаю это, поскольку действительно считаю его жёстким. И я хочу драться с такими парнями.

Мой бой с Крэйгом фанаты не оценили, но думаю, что это был большой шаг с моей стороны в правильном направлении. Мне удалось доминировать в течение трёх раундов в стойке над ветераном, у которого за спиной 26 боёв. Я даже не использовал свой главный козырь — борьбу. И сейчас часть фанатов говорит: «О, Бо, он не умеет бороться». Бро, поверь мне, я умею бороться. Хочу продолжать доминировать.

Вы можете быть уверены в том, что меня сложно перевести. Не скажу, что шансов 0, поскольку могут произойти безумные вещи. Я могу поскользнуться на банановой кожуре или ещё на чём-то. Очень малы шансы, что меня кто-то повалит. А если это произойдёт, то гарантированно поднимусь», — приводит слова Никала портал Bloody Elbow.