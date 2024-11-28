Стерлинг: фанаты считают, что Мераб боится боя с Умаром Нурмагомедовым. Но это смешно

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе американец Алджамейн Стерлинг объяснил, почему его друг и действующий обладатель титула UFC в категории до 61 кг грузин Мераб Двалишвили не хочет драться с непобеждённым бойцом UFC россиянином Умаром Нурмагомедовым.

«Часть фанатов думают, что Мераб боится боя с Умаром. Это смешно. Насколько я понимаю, Мераб просто придерживается принципа: «Братан, я из того же района, что и ты. Мне пришлось прийти сюда и надрываться, чтобы получить титульный бой, а ты собираешься добиться его за счёт одной победы?» Просто безумие», — приводит слова Стерлинга аккаунт Home of Fight в соцсети X (ранее Twitter).