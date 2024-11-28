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Хабиб Нурмагомедов опубликовал пост по поводу возвращения в октагон Ислама Махачева

Хабиб Нурмагомедов опубликовал пост по поводу возвращения в октагон Ислама Махачева
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Член Зала славы UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов опубликовал пост по поводу возвращения в октагон действующего обладателя чемпионского титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) Ислама Махачева.

«Ислам скоро вернётся», — написал Нурмагомедов на своей странице в социальных сетях.

Предполагается, что следующий поединок Махачев проведёт в январе на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе, а его соперником станет топовый боец UFC армянин Арман Царукян.

В последнем поединке, который проходил в ночь с 1 на 2 июня мск, Махачев разделил октагон с бывшим временным чемпионом UFC в категории до 70 кг американцем Дастином Порье. Их бой состоялся в рамках турнира UFC 302. Противостояние продлилось до пятого раунда, где россиянин одержал победу удушающим приёмом.

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