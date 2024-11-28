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Тренер Бивола: ведутся переговоры о реванше с Бетербиевым. Дима приступил к подготовке

Тренер Бивола: ведутся переговоры о реванше с Бетербиевым. Дима приступил к подготовке
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Геннадий Машьянов, являющийся главным тренером бывшего чемпиона мира по версии WBA и IBO в полутяжёлом весе Дмитрия Бивола, подтвердил, что ведутся переговоры о реванше его подопечного с абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе Артуром Бетербиевым.

«Действительно ведутся переговоры о реванше, мы тоже слышали о возможности проведения второго поединка 22 февраля, но всю официальную информацию предоставят организаторы, в частности Турки Аль аш‑Шейх. Естественно, мы заинтересованы в реванше. Дима уже приступил к подготовке. Ждём официальных сообщений о реванше или о других боях», — приводит слова Машьянова портал «Матч ТВ».

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