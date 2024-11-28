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«Тот самый день, когда Александр потерял зуб». Тактаров показал архивное фото с Овечкиным

«Тот самый день, когда Александр потерял зуб». Тактаров показал архивное фото с Овечкиным
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Прославленный российский ветеран смешанных единоборств (ММА) Олег Тактаров разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился архивной фотографией с именитым хоккеистом Александром Овечкиным.

«Тот самый день, когда Александр потерял зуб. А боксёр Игорь Жижикин (актёр, по левую руку от Овечкина. – Прим. «Чемпионата») ни при чём», — подписал фото Тактаров.

Фото: Из личного архива Олега Тактарова

Тактаров является первым российским чемпионом промоушена UFC. По окончании спортивной карьеры Олег по большей части занят работой в киноиндустрии. В общей сложности в смешанных единоборствах боец провёл 24 поединка, в которых одержал 17 побед и потерпел пять поражений. Ещё два раза бои с его участием заканчивались вничью.

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