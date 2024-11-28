Умар Нурмагомедов ответил Стерлингу насчёт того, почему Двалишвили не хочет с ним драться

Непобеждённый российский боец UFC Умар Нурмагомедов ответил бывшему чемпиону UFC в легчайшем весе американцу Алджамейну Стерлингу. Ранее Фанк-мастер заявил, что действующий обладатель титула UFC в категории до 61 кг грузин Мераб Двалишвили не принимает бой с Умаром, поскольку тот ещё не заслужил титульного шанса.

«Алджо, тебе не неловко это говорить?» — написал Нурмагомедов на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC on ABC 7 в Абу-Даби (ОАЭ), Умар разделил октагон с американцем Кори Сэндхагеном. Бой завершился победой Нурмагомедова единогласным решением судей.