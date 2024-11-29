Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Роберт Уиттакер: Хамзат Чимаев не такой уж сильный

Роберт Уиттакер: Хамзат Чимаев не такой уж сильный
Комментарии

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в среднем весе (до 84 кг) австралиец Роберт Уиттакер поделился мнением о поединке с непобеждённым бойцом UFC чеченцем Хамзатом Чимаевым.

«В начале боя я почувствовал себя по-настоящему комфортно, стоя рядом с ним. Затем этот чувак опустился примерно на миллиметр. Как остановить этот тейкдаун?! Мы много боролись в лагере, но так сложно сымитировать этот тейкдауна, такую самоотдачу. Спасибо ему. Хамзат знает свои сильные стороны, использует их на полную катушку и готов выложиться на максимум. Затем последовал красивый, отличный тейкдаун. После мы перешли к работе у сетки и я всё ещё чувствовал себя хорошо. Хамзат не такой уж сильный, хоть и заставил меня поработать», — приводит слова Уиттакера портал MMAJunkie.

Материалы по теме
Проклятие титульников Чимаева. Борз всегда близок к вершине, но не бьётся за пояса
Проклятие титульников Чимаева. Борз всегда близок к вершине, но не бьётся за пояса
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android