Роберт Уиттакер: Хамзат Чимаев не такой уж сильный

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в среднем весе (до 84 кг) австралиец Роберт Уиттакер поделился мнением о поединке с непобеждённым бойцом UFC чеченцем Хамзатом Чимаевым.

«В начале боя я почувствовал себя по-настоящему комфортно, стоя рядом с ним. Затем этот чувак опустился примерно на миллиметр. Как остановить этот тейкдаун?! Мы много боролись в лагере, но так сложно сымитировать этот тейкдауна, такую самоотдачу. Спасибо ему. Хамзат знает свои сильные стороны, использует их на полную катушку и готов выложиться на максимум. Затем последовал красивый, отличный тейкдаун. После мы перешли к работе у сетки и я всё ещё чувствовал себя хорошо. Хамзат не такой уж сильный, хоть и заставил меня поработать», — приводит слова Уиттакера портал MMAJunkie.