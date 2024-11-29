Джонс: Аспиналл проиграет в течение следующих двух-трёх боёв

Чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Джон Джонс считает, что обязательный претендент британец Том Аспиналл не сможет выступать на элитном уровне без поражений.

«Конечно, называйте меня трусом в следующем году. В конце концов, Том проиграет в течение следующих двух-трёх боёв, а моё наследие останется величайшим в MMA. Конец истории», — написал Джонс в социальной сети X (ранее Twitter).

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 309 в ноябре, Джонс победил техническим нокаутом экс-чемпиона и соотечественника Стипе Миочича, проведя первую защиту титула. Аспиналл на UFC 304 в июне нокаутировал в реванше американца Кёртиса Блэйдса.