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PFL. Ближний Восток 4. Прямая трансляция
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Джонс: Аспиналл проиграет в течение следующих двух-трёх боёв

Джонс: Аспиналл проиграет в течение следующих двух-трёх боёв
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Чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Джон Джонс считает, что обязательный претендент британец Том Аспиналл не сможет выступать на элитном уровне без поражений.

«Конечно, называйте меня трусом в следующем году. В конце концов, Том проиграет в течение следующих двух-трёх боёв, а моё наследие останется величайшим в MMA. Конец истории», — написал Джонс в социальной сети X (ранее Twitter).

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 309 в ноябре, Джонс победил техническим нокаутом экс-чемпиона и соотечественника Стипе Миочича, проведя первую защиту титула. Аспиналл на UFC 304 в июне нокаутировал в реванше американца Кёртиса Блэйдса.

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