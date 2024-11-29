Чисора оценил шансы Фьюри в реванше с Усиком

Бывший претендент на титул в супертяжёлом весе британец Дерек Чисора высказался о предстоящем реванше между украинцем Александром Усиком и соотечественником Тайсоном Фьюри.

«Верю ли я в победу Тайсона? Если говорить о подготовке, то спарринг-партнёры в восторге от него. Усик же теперь готовится иначе. Он знает, что способен потрясти Фьюри, и он попытается сделать это. Я очень хочу победы Тайсона, но сейчас мне не нравятся его шансы», — сказал Чисора в интервью YouTube-каналу SecondsOut.

Первый бой Усика и Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе состоялся 18 мая и завершился победой украинца раздельным судейским решением (113-115, 114-113, 115-112). Британец потерпел первое поражение в карьере.