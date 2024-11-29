Джон Джонс высказался о планах на титул UFC в тяжёлом весе

Чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Джон Джонс не исключил, что может освободить титул перед завершением карьеры.

«Возможно, я освобожу пояс перед официальным завершением карьеры. Посмотрим, как пройдёт встреча с UFC», — написал Джонс в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, Джонс завоевал вакантный титул, оставленный камерунцем Фрэнсисом Нганну, в марте 2023 года, «задушив» на UFC 285 в первом раунде француза Сириля Гана. В ноябре на UFC 309 Джонс провёл первую защиту, нокаутировав в третьем раунде экс-чемпиона и соотечественника Стипе Миочича.

Джон Джонс — главный рекордсмен UFC