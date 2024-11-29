Хоакин Бакли сказал, кто победит в бою Рахмонов — Гарри

Рейтинговый полусредневес UFC американец Хоакин Бакли высказался о предстоящем претендентском поединке между казахстанцем Шавкатом Рахмоновым и ирландцем Ианом Гарри, который состоится на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе (США).

«Мне не верят, но я считаю, что победит Иан Гарри. Он хорошо справляется с тем, чтобы оставаться в безопасности. Если у вас нет ног для того, чтобы выслеживать таких парней, которые постоянно двигаются и расставляют ловушки, очевидно, вы не донесёте удар. Если вы попадёте в огонь с Рахмоновым, то сгорите, но я не думаю, что это произойдёт с Гарри», — сказал Бакли в интервью YouTube-каналу Джеймса Линча.