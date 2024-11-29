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PFL. Ближний Восток 4. Прямая трансляция
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В команде Бетербиева отреагировали на слухи об организации реванша с Биволом

В команде Бетербиева отреагировали на слухи об организации реванша с Биволом
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Нурипаша Талибов, тренер абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Артура Бетербиева, прокомментировал слухи о том, что его подопечный может провести немедленный реванш с Дмитрием Биволом.

«Артур мне сказал об этом два дня назад, но он ещё ничего не подписывал. Я считаю, конечно, что это рано, но если он отложит, то должен будет провести обязательный бой. Если бы от меня зависело, я бы сделал это в июне-июле или даже в августе, не раньше», — цитирует Талибова Odds.ru.

Поединок Бетербиева и Бивола состоялся в ночь с 12 на 13 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой уроженца Хасавюрта раздельным судейским решением (114-114, 115-113, 116-112).

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