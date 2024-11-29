Папин: поединок Бетербиева и Бивола оставил у многих вопросы

Известный российский тяжеловес Алексей Папин выступил за организацию незамедлительного реванша между соотечественниками Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

«Гадать я не буду. Я не настолько компетентен, чтобы оценивать реальность этого реванша. Как зрителям бокса нам будет интересно ещё раз увидеть этот поединок. Первый бой оставил у многих вопросы, и хотелось, чтобы они окончательно закрылись в следующем чемпионском противостоянии», — приводит слова Папина издание Vprognoze.ru.

Поединок Бетербиева и Бивола состоялся в ночь с 12 на 13 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой уроженца Хасавюрта раздельным судейским решением (114-114, 115-113, 116-112).