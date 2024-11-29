Джамал Хилл ответил Прохазке, раскритиковавшему его за бой с Перейрой

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) американец Джамал Хилл ответил своему сопернику чеху Иржи Прохазке, ранее раскритиковавшему его за выступление в поединке с бразильцем Алексом Перейрой.

«Он сказал, что в своём последнем выступлении я ничего не показал. Бро, ты шутишь? У нас был один и тот же соперник. В твоём последнем бою над тобой доминировали, а затем нокаутировали. Тебя полностью обезоружили. И всё закончилось плохо, братан. Меня поймали, а над тобой доминировали. И это огромная разница», — сказал Хилл на своём YouTube-канале.

Напомним, поединок Хилла и Прохазки состоится 19 января на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (США).