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PFL. Ближний Восток 4. Прямая трансляция
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Тренер Бетербиева: Артур не был готов к поединку с Биволом

Тренер Бетербиева: Артур не был готов к поединку с Биволом
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Нурипаша Талибов, тренер абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Артура Бетербиева, признался, что не считает подготовку своего боксёра к поединку с Дмитрием Биволом удовлетворительной.

«Беда была в том, что Артур не был готов к этому бою. У него была операция, и нога не зажила. Раньше, когда мы готовились, мы очень много ходили по горам, бегали, а тут он эту работу заменил велосипедом. Моё мнение, что Артур чуть боялся, что может не выдержать дистанцию, потому что знал, что не совсем готов. Если бы он был здоров, он был бы в два раза сильнее», — цитирует Талибова Odds.ru.

Поединок Бетербиева и Бивола состоялся в ночь с 12 на 13 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой уроженца Хасавюрта раздельным судейским решением (114-114, 115-113, 116-112).

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