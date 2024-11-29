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PFL. Ближний Восток 4. Прямая трансляция
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Чисора объяснил, почему Джошуа не согласился на немедленный реванш с Дюбуа

Чисора объяснил, почему Джошуа не согласился на немедленный реванш с Дюбуа
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Бывший претендент на титул в супертяжёлом весе британец Дерек Чисора не считает, что двукратный чемпион мира Энтони Джошуа должен был соглашаться на незамедлительный реванш с действующим обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа.

«Джошуа пропустил много сильных ударов. Такие реванши нужно проводить потому, что вы готовы, а не потому, что все хотят увидеть этот бой. У Эй Джея неподходящий настрой, поэтому он сказал, что не хочет сейчас драться», — сказал Чисора в интервью YouTube-каналу BoxNation.

Напомним, поединок Джошуа и Дюбуа состоялся 21 сентября в Лондоне (Великобритания) и завершился досрочной победой чемпиона в пятом раунде.

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