Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL. Ближний Восток 4. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
15:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

В Top Rank высказались о гонорарах Бивола и Бетербиева в случае реванша

В Top Rank высказались о гонорарах Бивола и Бетербиева в случае реванша
Комментарии

Российские боксёры Артур Бетербиев (21-0, 20 KO) и Дмитрий Бивол (22-1, 12 KO) получат большие гонорары по сравнению с их боем в том случае, если проведут реванш, сообщает ТАСС со ссылкой на промоутерскую компанию Top Rank.

«Реванш ещё не утвержден. Но это будет как минимум вдвое больший гонорар», — сообщил собеседник агентства.

Поединок Бетербиева и Бивола состоялся в ночь с 12 на 13 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой уроженца Хасавюрта раздельным судейским решением (114-114, 115-113, 116-112). Бивол потерпел первое поражение в карьере.

Материалы по теме
В команде Бетербиева отреагировали на слухи об организации реванша с Биволом

Главные титульные победы Бивола и Бетербиева

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android