В Top Rank высказались о гонорарах Бивола и Бетербиева в случае реванша

Российские боксёры Артур Бетербиев (21-0, 20 KO) и Дмитрий Бивол (22-1, 12 KO) получат большие гонорары по сравнению с их боем в том случае, если проведут реванш, сообщает ТАСС со ссылкой на промоутерскую компанию Top Rank.

«Реванш ещё не утвержден. Но это будет как минимум вдвое больший гонорар», — сообщил собеседник агентства.

Поединок Бетербиева и Бивола состоялся в ночь с 12 на 13 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой уроженца Хасавюрта раздельным судейским решением (114-114, 115-113, 116-112). Бивол потерпел первое поражение в карьере.

Материалы по теме В команде Бетербиева отреагировали на слухи об организации реванша с Биволом

Главные титульные победы Бивола и Бетербиева