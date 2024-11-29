Британский боец Лохнейн: я не попал в UFC, и это сделало меня мультимиллионером

Британский полулегковес Брендан Лохнейн (31-5), выступающий в PFL, высказался о своём карьерном пути, который так и не привёл его в UFC.

Лохнейн выиграл поединок в рамках Претендентской серии Даны Уайта в 2019 году, однако глава лиги отказал ему в контракте, после чего британец перешёл в PFL, где стал победителем Гран-при с розыгрышем $ 1 млн в 2022 году.

«Я оказался в PFL, и мы вместе уже пять лет. Мы отлично сработались. В своё время отказ UFC был обиден, но, оглядываясь назад, я понимаю, что это сделало меня мультимиллионером, и я счастлив. Мне определённо лучше в PFL, поверьте», — приводит слова Лохнейна издание Mirror.