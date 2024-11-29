Ветеран UFC Гуида: если Махачев пройдёт Царукяна, то может стать величайшим легковесом

Американский ветеран UFC Клэй Гуида, выступающий в организации с 2006 года, высказался о действующем чемпионе в лёгком весе (до 70 кг) россиянине Исламе Махачеве.

«Если Ислам пройдёт Армана Царукяна, то может стать величайшим легковесом в истории. Потому что я не вижу кого-то, кто бы смог встать у него на пути сейчас. Я также основываюсь на времени, проведённом в статусе чемпиона, и соперниках», — сказал Гуида в интервью YouTube-каналу Inside Fighting.

Ожидается, что реванш Махачева и Царукяна состоится в первом квартале 2025 года.

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