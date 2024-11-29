Отец и тренер Хейни дал прогноз на реванш Усика и Фьюри

Билл Хейни, отец и тренер чемпиона мира в двух весовых категориях американца Девина Хейни, высказался о предстоящем реванше между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

«Послушайте, я не ожидал от Усика того, что он сделал. Усик заставил меня поверить в него. Да, он сделал это. Я считаю, что он снова превзойдёт Фьюри, 2-0», — сказал Хейни в интервью YouTube-каналу DJ Vlad.

Первый бой Усика и Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе состоялся 18 мая и завершился победой украинца раздельным судейским решением (113-115, 114-113, 115-112). Британец потерпел первое поражение в карьере.