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PFL. Ближний Восток 4. Прямая трансляция
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Отец и тренер Хейни дал прогноз на реванш Усика и Фьюри

Отец и тренер Хейни дал прогноз на реванш Усика и Фьюри
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Билл Хейни, отец и тренер чемпиона мира в двух весовых категориях американца Девина Хейни, высказался о предстоящем реванше между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

«Послушайте, я не ожидал от Усика того, что он сделал. Усик заставил меня поверить в него. Да, он сделал это. Я считаю, что он снова превзойдёт Фьюри, 2-0», — сказал Хейни в интервью YouTube-каналу DJ Vlad.

Первый бой Усика и Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе состоялся 18 мая и завершился победой украинца раздельным судейским решением (113-115, 114-113, 115-112). Британец потерпел первое поражение в карьере.

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