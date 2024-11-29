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Магомед Курбанов и Асланбек Козаев сделали вес

Магомед Курбанов и Асланбек Козаев сделали вес
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Сегодня, 28 ноября, в Екатеринбурге (Россия) на площадке Академии единоборств РМК состоялась официальная процедура взвешивания участников главного боя завтрашнего вечера бокса от промоутерской компании RCC Boxing Promotions, где экс-претендент на титул чемпиона мира в первом среднем весе россиянин Магомед Курбанов сразится со своим соотечественником Асланбеком Козаевым.

Оба боксёра успешно прошли взвешивание. Магомедов показал на весах ровно 72 кг, в то время как Козаев потянул на 71,8 кг.

Магомедов выйдет на этот бой после первой в карьере неудачи. В марте 2024 года Курбанов потерпел поражение техническим нокаутом в пятом раунде от экс-чемпиона мира в первой средней весовой категории узбека Исраила Мадримова.

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