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PFL. Ближний Восток 4. Прямая трансляция
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15:15 Мск
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Джон Джонс ответил на критику за нежелание драться с Аспиналлом

Джон Джонс ответил на критику за нежелание драться с Аспиналлом
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Чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Джон Джонс ответил на критику MMA-общественности за нежелание драться с обязательным претендентом британцем Томом Аспиналлом.

«Безумие, что так называемый «трус» получает больше, чем вы все, жёсткие интернет-бойцы, сможете заработать за всю жизнь. Два боя за четыре года, и всё ещё одно из крупнейших имён в спорте? Это не трусость — это победа. Божье благословение, продолжайте злиться», — написал Джонс в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее Джон Джонс назвал экс-чемпиона UFC, с которым боялся драться.

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