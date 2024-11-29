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Санни Эдвардс и Галаль Яфай прошли взвешивание

Санни Эдвардс и Галаль Яфай прошли взвешивание
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Сегодня, 29 ноября, в Бирмингеме состоялась официальная процедура взвешивания всех участников шоу, где главным событием станет бой бывшего чемпиона мира по версии IBF в наилегчайшем весе 28-летнего британца Санни Эдвардса против его непобеждённого 31-летнего соотечественника Галаля Яфая.

Предлагаем вашему вниманию результаты взвешивания:

Санни Эдвардс — 50,3 кг;
Галал Яфай — 50,4 кг.

Напомним, Эдвардс потерял свой чемпионский титул в декабре 2023 года, когда потерпел досрочное поражение от Джесси Родригеса. После этого он успел закрыть поражение в июне 2024 года, когда одержал победу техническим судейским решением в девятом раунде над Адрианом Куриэлем.

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