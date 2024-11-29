«Я шокирую весь мир». Иан Гарри о предстоящем поединке с Шавкатом Рахмоновым

Непобеждённый ирландский полусредневес UFC Иан Гарри дал комментарий по поводу предстоящего поединка против не знающего поражений казахстанского бойца Шавката Рахмонова.

«Все думают, что этот парень — какой-то настоящий кошмар нашего дивизиона. Я собираюсь пойти туда 7 декабря и шокировать весь мир», — приводит слова Гарри портал Home of Fight на своей странице в социальных сетях.

Напомним, что бой Рахмонова против Гарри состоится 7 декабря в Лас-Вегасе на турнире UFC 310, где их противостояние станет со-главным событием шоу.

На счету Рахмонова 18 проведённых поединков и во всех 18-ти он одержал досрочные победы. Послужной список Гарри состоит из 15-ти побед в 15-ти поединках (8 одержаны досрочно).