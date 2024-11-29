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PFL. Ближний Восток 4. Прямая трансляция
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Сосулин: первый бой Усика и Фьюри был скучноватым. В реванше больше шансов — у Тайсона

Сосулин: первый бой Усика и Фьюри был скучноватым. В реванше больше шансов — у Тайсона
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Непобеждённый российский средневес Павел Сосулин дал свой прогноз на предстоящий реванш между чемпионом мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе украинцем Александром Усиком и экс-чемпионом мира в этом весе британцем Тайсоном Фьюри, который состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.

«Бой был скучноватым из-за больших пауз. Фьюри, наверное, недооценил Усика, не подвёл себя к оптимальной форме. Если смотреть на социальные сети сейчас, Тайсон в отличном состоянии. Я буду болеть за него. В реванше у него больше шансов. Кроме того, это бизнес. Ребята могут сделать трилогию. Кто знает, что там может быть», — сказал Павел Сосулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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