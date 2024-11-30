Павел Сосулин: надеюсь, Майк Тайсон больше не будет драться

Не знающий поражений российский боксёр среднего дивизиона Павел Сосулин высказался по поводу победы популярного блогера Джейка Пола над легендарным 58-летним тяжеловесом Майком Тайсоном.

«Я, к большому сожалению, помучил себя. И посмотрел поединок полностью. Наверное, каждый питал надежды, что Майк Тайсон может что-то показать. Все раунды мы ждали, что будет какой-то взрыв. Это и держало интригу. Такие бои хороши с точки зрения заработка. Люди выходят и получают огромные деньги. Не знаю, как это скажется на мировом боксе. Надеюсь, Майк Тайсон больше не будет драться.

Многие ему пишут, даже Артур Бетербиев писал. Это в первую очередь большой чек. У нас травмоопасный бизнес. Нужно заработать и уйти в здравии на пенсию. Поэтому его и пытаются вывести на конфликт. Профессиональный ли боксёр Пол? Думаю, что, если он выйдет с топовым уровнем, мы все увидим, что Джейк в боксе – полный ноль. С Артуром всё может закончиться в рамках двух раундов, если не будет никакого шоу», — сказал Павел Сосулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, 15 ноября в Арлингтоне (США) Пол победил Тайсона единогласным решением судей в восьмираундовом противостоянии.