Сосулин: Нганну объяснили, что бокс — это другой бизнес

Непобеждённый российский боксёр среднего дивизиона Павел Сосулин прокомментировал выступления экс-чемпиона UFC в тяжёлом весе Фрэнсиса Нганну в профессиональном боксе.

«Конечно, это большой труд и путь. Я не могу сказать, что сидел и ждал, что его нокаутируют. Но я понимал, что так и будет. Нужно отдать должное, у Нганну очень шальная «банка». И в бою с Тайсоном Фьюри он всё-таки донёс своё удар. Но с Энтони Джошуа всё встало на свои места. Я не злорадствую. Но ему объяснили, что это другой бизнес. После боя с Фьюри было много слов, он всех вызывал абсолютно. Конечно, такие личности, как Макгрегор, могут перейти в бокс ради чека. Но если в другой ситуации… Тебе просто надают по голове, и всё. Это всё равно что боксёр перейдёт в MMA. Первый тейкдаун – всё закончится», — сказал Павел Сосулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, Нганну имеет за своими плечами два проведённых боя в профессиональном боксе и оба проиграл. Сначала раздельным решением судей он уступил экс-чемпиону мира британцу Тайсону Фьюри, а затем ещё одному бывшему чемпиону мира в супертяжёлом весе, Энтони Джошуа, он проиграл нокаутом уже во втором раунде.