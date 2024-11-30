Павел Сосулин: чемпионские раунды в бою с Бетербиевым Бивол проиграл

Перспективный российский боксёр первого среднего веса Павел Сосулин дал свой комментарий по поводу победы абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе Артура Бетербиева над экс-чемпионом мира в этом весе Дмитрием Биволом.

«Бой мне очень сильно понравился. Возможно, это моё субъективное мнение. Мне кажется, чемпионские раунды Дмитрий проиграл. И они зарешали. Не согласен с рефери, который отдал победу Артуру с огромным преимуществом. Но остальные всё выставили по факту. Когда на кону стоит абсолютное чемпионство, ты не можешь отдавать чемпионские раунды вот так. Я насчитал 115-113 – в пользу Артура. От прогнозов на реванш воздержусь. Просто хотел бы увидеть такой бой ещё раз. Это будет тактическая битва. Два боксёра высококлассного уровня. Первый поединок мне очень понравился. Во втором будет борьба умов», — сказал Павел Сосулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, в октябре 2024 года в Саудовской Аравии Бетербиев победил Бивола большинством судейских голосов по итогам 12 раундов боя.